Portugal terminou a época 2025/26 nas competições europeias esta quinta-feira, com a eliminação do Sporting de Braga nas meias-finais da Liga Europa, findando com um total de 20.500 na melhor temporada lusa de sempre a nível de pontuação. Este registo traduz-se, para Portugal, no quarto lugar do ranking de época da UEFA.

A prestação lusa ficou perto de valer uma vaga extra na fase de liga da Liga dos Campeões da próxima época, mas essas vão para Inglaterra e Espanha. Os espanhóis, com o apuramento do Rayo Vallecano para a final da Liga Conferência, garantiram o segundo lugar de época e juntaram-se a Inglaterra nos dois países que asseguraram esse posto adicional. Portugal já tinha ficado sem hipóteses de lutar por esse top-2 na semana passada e, esta noite, mesmo com o apuramento do Friburgo para a final da Liga Europa, a Alemanha já não consegue ultrapassar Espanha.

Ora, com esta garantia para Espanha esta noite, o Atlético de Madrid assegurou a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época, porque vai sempre ficar no top-5. Junta-se assim a outros 12 clubes que já se tinham apurado, entre eles o FC Porto.

O RANKING UEFA DE 2025/26 (DOIS PRIMEIROS GARANTEM VAGA EXTRA):

1.º: Inglaterra, 28.125 (ainda tem 3 clubes)

2.º: Espanha, 22.094 (ainda tem 1 clube)

3.º: Alemanha, 21.786 (ainda tem 1 clube)

4.º: PORTUGAL, 20.500

5.º: Itália, 19.000

6.º: França, 18.178 (ainda tem 1 clube)

7.º: Polónia, 15.750

8.º: Grécia, 14.200

9.º: Dinamarca, 12.250

10.º: Chipre, 12.156

Sp. Braga foi quem mais contribuiu para o ranking esta época

Do coeficiente de 20.500 que Portugal conseguiu esta época, o maior contributo foi dado pelo Sp. Braga, seguido do Sporting, do FC Porto, do Benfica e, por fim, do Santa Clara.

Já com a divisão dos pontos amealhados por vitórias, empates e apuramentos, o Sporting de Braga contribuiu, para efeitos de ranking, com 6.450 pontos. O Sporting contribuiu com 5.500, o FC Porto com 4.800, o Benfica com 3.150 e o Santa Clara com 0.600.

Já no sexto lugar… como arranca a próxima época?

Já com a ultrapassagem feita durante 2025/26 aos Países Baixos no sexto lugar do ranking UEFA (feito a cinco anos), importa também olhar para como vai começar a época 2026/27 nessas mesmas contas, nas quais deixam de entrar as prestações de 2021/22. Isto depois de, nesta temporada, Portugal ter feito mais do dobro dos pontos dos neerlandeses, que se ficaram pelos 9.979.

Ora, Portugal vai ficar, para o arranque de 2026/27, sem os 12.916 pontos de 2021/22, mas o cenário é animador, porque os Países Baixos vão perder a melhor época das últimas cinco, isto é, 19.200 pontos. E os neerlandeses vão mesmo, com isto, passar para o oitavo lugar, dado que a Bélgica vai apenas descontar 6.600 de 2021/22.

Desta forma, Portugal, que tem atualmente 73.166 pontos, para 67.929 dos Países Baixos (vantagem de 5.237), vai arrancar 2026/27 com 60.250 pontos, para 48.729 dos neerlandeses (mais 11.521). Ou seja, a vantagem mais do que dobra com a saída dos registos de 2021/22. Por outro lado, a vantagem para a Bélgica, atual oitava do ranking com 62.250 pontos, vai diminuir consideravelmente, pois os belgas perderão a pior época das últimas cinco e começarão 2026/27 no sétimo lugar do ranking UEFA com 55.650 pontos, bem à frente dos Países Baixos e a 4.600 de Portugal.

Olhando para cima, para o quinto lugar de França, Portugal vai aproximar-se, pois os franceses vão também perder os 18.416 pontos de 2021/22 e ficarão com 64.939 pontos, que poderão ainda ser, no máximo, 65.224 (mais 0,285) se o PSG vencer a Liga dos Campeões esta época. Ou seja, no pior cenário, Portugal vai arrancar 2026/27 a 4.974 pontos dos franceses.