Está mais complicado o acesso aos lugares extra na Liga dos Campeões para a próxima época.

A derrota do Sp. Braga na Bélgica frente ao Union St. Gilloise veio confirmar a pior semana europeia desta temporada para as cores portuguesas.

O desaire arsenalista, somado às também derrotas de Benfica [4-5 vs Barcelona], Sporting [2-1 vs Leipzig] e já esta quinta, FC Porto [0-1 vs Olympiakos], fizeram com que Portugal não somasse qualquer ponto e caísse novamente no ranking da luta por mais um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada, que é atribuído aos dois primeiros países com melhores coeficientes nas provas da UEFA durante a época vigente.

Assim sendo, no final desta jornada europeia, Portugal viu a Bélgica chegar ao quarto posto, ultrapassando as hostes lusas na classificação.

No top-3, continua a Inglaterra, que lidera com 17.072 pontos, à frente da Itália com 15.187 e Espanha em terceiro com 13.928.

Mesmo assim, as contas ainda podem mudar, dependendo dos resultados da próxima jornada da Liga dos Campeões bem como da Liga Europa, pois o eventual apuramento das equipas portuguesas trará mais pontos para a classificação no ranking.

Na próxima semana, na Liga dos Campeões, o Benfica vai a Itália defrontar a Juventus e o Sporting recebe o Bolonha. Já na Liga Europa, dragões e arsenalistas jogam com Maccabi Tel Aviv e Lazio, respetivamente.