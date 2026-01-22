As vitórias de Sporting (Liga dos Campeões) e Sporting de Braga, além do empate do FC Porto (estes dois na Liga Europa), assim como a garantia mínima de play-off de acesso aos oitavos de final para os três clubes esta semana, permitiu a Portugal uma grande aproximação aos Países Baixos no ranking UEFA, feito a cinco anos.

Esta semana, Portugal somou quase quatro vezes mais pontos do que os Países Baixos: 2.450 dos clubes lusos (1.100 do Sp. Braga, 0.800 do Sporting, 0.55 do FC Porto), para apenas 0.667 dos neerlandeses (0.333 por Ajax e outro tanto pelo Feyenoord). E, para estas contas, entram já os pontos bónus conseguidos pelo que será a classificação final na fase de liga.

O Sporting de Braga foi quem deu o maior contributo semanal. Além dos dois pela vitória ao Nottingham Forest, garantiu mais 3.500: este é o número de pontos bónus para o 11.º classificado da fase de liga da Liga Europa, que é o pior lugar que o Sp. Braga poderá fazer. Estes 5.500 pontos dos minhotos, divididos pelos cinco clubes lusos em 2025/26 nas provas da UEFA, dão os tais 1.100 para o coeficiente luso.

O mesmo raciocínio para Sporting e FC Porto nesta divisão. Os leões, com a vitória ante o campeão europeu PSG, somaram mais dois pontos para efeitos de ranking e juntaram mais dois de pontos bónus, porque no pior cenário serão 17.ºs na fase de liga. Já o FC Porto, com o empate ante o Viktoria Plzen, somou um ponto e juntou-lhe ainda mais 1.750 de pontos bónus, pois na pior das hipóteses será 18.º na fase de liga. O Benfica nada somou com a derrota em Turim.

Ora, tendo em conta que o Sporting é o atual 10.º classificado na Champions e Sp. Braga e FC Porto quinto e nono na Liga Europa, respetivamente, há boas perspetivas para que os três clubes, independentemente dos resultados na última jornada, possam aumentar o coeficiente de Portugal através de pontos bónus. A não ser que se confirmem os piores cenários na classificação.

Já os Países Baixos, que dividem os pontos por seis clubes esta época, apenas somaram fruto das vitórias de Ajax (Champions) e Feyenoord (Liga Europa) e não garantiram mais pontos bónus. O PSV Eindhoven (Champions), o Utrecht e o Go Ahead Eagles (estes dois na Liga Europa) perderam e o AZ Alkmaar, que está na Liga Conferência, não jogou.

Diferença inferior a um ponto… e a relevância de 2021/22

No ranking a cinco anos, Portugal tem agora 65.716 pontos e está a menos de um ponto dos Países Baixos, diferença que já não era vista há muito tempo: são apenas menos 0.713 para os 66.429 dos neerlandeses. As perspetivas de Portugal acabar a época no sexto lugar acentuam-se… e quem sabe se a ultrapassagem não pode acontecer já na próxima semana.

De resto, há ainda a recordar a importância de 2021/22, que cai do ranking a cinco anos na próxima época. Isto porque, nessa campanha, os Países Baixos somaram 19.200 pontos e Portugal 12.916, o que significa que os neerlandeses vão ter uma perda maior no coeficiente no início de 2026/27.

Benfica está em risco, mas Países Baixos já têm um eliminado e três perto disso

A última jornada, quer na Liga dos Campeões, quer na Liga Europa, será também relevante quanto às equipas que continuarão em prova e, se do lado português o Benfica está em zona de eliminação na Champions, os Países Baixos estão em pior condição com os seus clubes.

Se o AZ Alkmaar se apurou para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência e na Champions o PSV Eindhoven está em posição para tal, o Ajax está em zona de eliminação… e o mesmo acontece na Liga Europa com Feyenoord, Go Ahead Eagles e o Utrecht (este já matematicamente afastado).

A propósito, a última jornada tem um Go Ahead Eagles-Sp. Braga, jogo que terá a sua preponderância também para efeitos de ranking UEFA.

Ranking da época pela vaga extra: Portugal sobe de oitavo a sexto

Com o desempenho desta semana, Portugal subiu dois lugares no ranking da época (que vale vaga extra na Champions 2026/27 aos dois melhores países de 2025/26). Portugal passou de oitavo a sexto, ultrapassando Chipre e França: tem nesta altura 13.050 pontos. Para se ter mais uma ideia da boa época face aos neerlandeses, estes são apenas o 12.º melhor país até ao momento esta época, com 8.479 pontos.

Os lugares de vaga extra são nesta altura ocupados por Inglaterra (16.847 pontos) e Alemanha (14.035).

Ranking da época – Top-10:

1.º: Inglaterra, 16.847

2.º: Alemanha, 14.035

3.º: Polónia, 13.625

4.º: Espanha, 13.312

5.º: Itália, 13.071

6.º: PORTUGAL, 13.050

7.º: França, 12.071

8.º: Chipre, 11.406

9.º: Grécia, 10.650

10.º: Dinamarca, 10.500

