As vitórias e consequentes apuramentos de Sporting, Sp. Braga e FC Porto permitiram a Portugal não só ter uma jornada perfeita, como bater o recorde de pontos somados pelo país numa temporada, com 18.900 pontos. Até agora, o registo máximo dos representantes lusos nas competições europeias (18.800) datava da época 2010/11, quando FC Porto e Sp. Braga chegaram à final da Liga Europa (os dragões, então treinados por André Villas-Boas, venceram a prova) e o Benfica despediu-se nas meias-finais.

Uma ótima notícias que, no entanto, não vem só. É que a eliminação do Genk, último representante belga nas provas europeias, deixou Portugal mais confortável na defesa do sexto lugar conquistado e que as equipas lusas vão tentar defender na próxima época.

A Bélgica, atual oitava classificada no ranking, vai iniciar a próxima temporada no sétimo posto, imediatamente atrás de Portugal e à frente dos Países Baixos. Se o país das tulipas verá eliminados os pontos da melhor das últimas cinco temporadas (2021/22), os belgas ficam sem os pontos daquele que foi o pior dos últimos anos.

Isso também poderia representar uma ameaça para Portugal, mas a excelente campanha internacional dos representantes nacionais em 2025/26 permitiu que a Bélgica não só não inicie a próxima temporada no sexto posto, como abre perspetivas de que a distância possa ser considerável.

Mesmo se os representantes lusos não somassem mais pontos nas provas europeias nesta temporada, Portugal iniciaria 2026/27 com 58.650 pontos face aos 55.650 da Bélgica. Acontece que Sporting, FC Porto e Sp. Braga podem contribuir ainda mais para dilatar a vantagem sobre aquele que será na próxima época o mais direto concorrente na luta pelo tal terceiro lugar - já garantido por Portugal em 2027/28 - que pode dar acesso a um lugar na fase de liga da Champions.

O TOP-10 DO RANKING A CINCO ANOS DA UEFA:

1.º - Inglaterra: 115.630 (5 de 9 clubes)

2.º - Itália: 99.660 (2 de 7 clubes)

3.º - Espanha: 95.234 (6 de 8 clubes)

4.º - Alemanha: 90.545 (3 de 7 clubes)

5.º - França: 81.569 (2 de 7 clubes)

6.º - Portugal: 71.566 (3 de 7 clubes)

7.º - Países Baixos: 67.762 (1 de 6 clubes)

8.º - Bélgica: 62.250 (0 de 5 clubes)

9.º - Turquia: 51.875 (0 de 5 clubes)

10.º - Chéquia: 48.525 (0 de 5 clubes)

A outra luta de Portugal

Mas se Portugal já acautelou 2027/28, ainda pode tirar proveito do que resta jogar daquela que já está a ser, por uma boa margem, a melhor das representações nacionais nas competições europeias: no ranking anual, que confere aos dois melhores países uma vaga extra na Champions da próxima época para cada um.

Neste braço de ferro, o nosso país está nesta altura no quarto lugar com 18.900 pontos, menos 0.528 pontos do que a Alemanha (3.º) e a 1.381 de Espanha (2.º), o que confere ainda mais importância à eliminatória entre Sp. Braga e Betis.

No entanto, as hipóteses, embora reais, são ténues, já que se Portugal tem três na Europa três de cinco equipas com que iniciou as competições da UEFA, Espanha conserva ainda seis de oito, sendo que já garantiu que terá pelo menos um clube nas meias-finais de uma das três provas, uma vez que o Barcelona e o Atlético Madrid vão defrontar-se nos quartos de final da Champions.

Na liderança do ranking anual está Inglaterra (cinco equipas ainda em ação na Europa), a quem basta um empate para garantir que o quinto classificado da Premier League vai à Liga dos Campeões em 2026/27.

O TOP-10 DO RANKING DE ÉPOCA:

1.º: Inglaterra, 24.791 (5 de 9 clubes)

2.º: Espanha, 20.281 (6 de 8 clubes)

3.º: Alemanha, 19.428 (4 de 7 clubes)

4.º: PORTUGAL, 18.900 (3 de 5 clubes)

5.º: Itália, 18.714 (2 de 7 clubes)

6.º: França, 16.392 (2 de 7 clubes)

7.º: Polónia, 15.750 (0 de 4 clubes)

8.º: Grécia, 13.800 (1 de 5 clubes)

9.º: Dinamarca, 12.250 (0 de 4 clubes)

10.º: Chipre, 12.156 (0 de 4 clubes)