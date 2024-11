Apesar da derrota do Benfica na Liga dos Campeões, com o Bayern Munique (1-0), a vitória do Sporting sobre o Manchester City (4-1) ajudou Portugal aproximar-se ligeiramente dos Países Baixos no ranking UEFA. Já nas contas relativas à época 2024/25, Portugal também reduziu distâncias para a liderança da Inglaterra.

Com uma vitória e uma derrota, até ao momento, na semana europeia, Portugal somou mais dois pontos para efeitos de ranking (cada vitória vale dois pontos). Ora, estes dois pontos, a dividir pelos cinco clubes que Portugal tem nas provas europeias (Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães), permitiram ao país amealhar mais 0.400 pontos para o ranking UEFA.

Já os Países Baixos, até esta quarta-feira, somaram também uma vitória e uma derrota. O PSV goleou o Girona (4-0) em casa, enquanto o Feyenoord perdeu na receção ao Salzburgo (3-1), na Champions. Posto isto, dividindo os dois pontos da vitória da formação de Eindhoven pelas seis equipas neerlandesas nas competições europeias, os Países Baixos somaram 0.333 pontos.

À partida para esta jornada europeia, Portugal, 7.º no ranking UEFA, feito a cinco anos - desde 2020/21 - tinha um coeficiente de 54.216 pontos, para 57.400 dos Países Baixos (6.º). Neste momento, Portugal tem 54.616, ao passo que os neerlandeses somam 57.733. Assim, de uma diferença de 3.184 pontos, passou-se para 3.117.

Portugal mantém posição de vaga extra e até se aproxima dos ingleses

No que toca ao ranking desta época, Portugal segue na segunda posição, mas encurtou distâncias para os ingleses. Portugal passou de 8.200 pontos para 8.600, enquanto Inglaterra subiu de 8.571 para 8.857.

Portugal já garantiu até agora, em 2024/25, um coeficiente de 8.600 para o ranking UEFA, fruto do total de 43 pontos obtidos por todos os clubes lusos em ação (pontos estes divididos pelos cinco clubes portugueses esta época). Tinha 41 antes desta jornada, mas a vitória do Sporting subiu o patamar em mais dois pontos, que, divididos pelas cinco equipas, somou mais 0.400 no coeficiente da época.

Nem tudo foram boas notícias. Sem pontos somados por parte do Benfica, Portugal viu Itália aproximar-se neste coeficiente anual, graças às vitórias de Inter e Atalanta, frente a Arsenal (1-0) e Estugarda (2-0), respetivamente. Os italianos somaram mais 0.500 pontos e têm agora 8.375.

De recordar que os países que terminem nos dois primeiros lugares ganham uma equipa extra nas competições europeias em 2025/26, tal como já aconteceu para esta temporada (casos de Itália e Alemanha).