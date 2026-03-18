As vitórias e consequentes apuramentos de Sporting e Sporting de Braga para os quartos de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respetivamente, continuam a manter Portugal com esperanças de alcançar um lugar de vaga extra na Liga dos Campeões de 2026/27, atribuído aos dois países com melhor desempenho nas provas da UEFA esta temporada.

Com os êxitos de leões e minhotos, Portugal já somou mais 1.300 pontos esta semana para as contas do ranking. Tem um total de 18.300 pontos em 2025/26, ultrapassou esta quarta-feira a Itália e subiu ao quarto lugar do ranking de época, quando estão cumpridos dois dos três dias de competições europeias da semana. É mesmo o país com mais pontos conseguidos esta semana... para já.

O Sporting, com a vitória ante o Bodo/Glimt (3-0 no tempo regulamentar, 5-0 no prolongamento), somou dois pontos para o ranking, mais 1.5 pontos pelo apuramento para os quartos de final. Estes 3.5 pontos, divididos pelos cinco clubes lusos na UEFA em 2025/26, valeram mais 0.700 pontos para efeitos de ranking.

Já o Sporting de Braga, com a vitória por 4-0 ante o Ferencváros (dois pontos) e o apuramento para os quartos de final (um ponto) permitiu amealhar mais 0.600 pontos para Portugal.

Além de ter ultrapassado a Itália, Portugal conseguiu uma grande aproximação ao terceiro lugar da Alemanha e também reduziu a desvantagem para o segundo lugar de Espanha, que ocupa o último dos dois lugares que vale vaga extra. A Inglaterra segue na frente e pode mesmo garantir vaga extra, matematicamente, na quinta-feira.

O FC Porto, que recebe o Estugarda na quinta-feira, para a Liga Europa, ainda tem uma palavra adicional a dizer esta semana. Parte para a segunda mão com vantagem de 2-1 obtida na Alemanha, sendo também um duelo direto importante ante um clube de um país que está logo acima de Portugal no desempenho de ranking em 2025/26.