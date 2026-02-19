A vitória do Estugarda na visita ao Celtic, esta quinta-feira (4-1), para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, permitiu à Alemanha aumentar a vantagem para Portugal no segundo lugar desta época no ranking da UEFA, na disputa por um dos dois lugares que vale vaga extra na Liga dos Campeões 2026/27.

Depois da ultrapassagem a Portugal conseguida na quarta-feira, tal como noticiado pelo Maisfutebol, os alemães somaram, com o êxito do Estugarda, mais 0.286 pontos para as contas de 2025/26, época em que levam agora 17.071 pontos. A vantagem para Portugal, terceiro classificado, é agora de 0.471 pontos.

Já Espanha, que surge atrás de Portugal, no quarto lugar do ranking de época, aproximou-se do vizinho ibérico com a vitória, também na Liga Europa, do Celta de Vigo (2-1 na visita ao PAOK). Com mais 0.250 pontos somados esta noite, Espanha tem agora 16.156, menos 0.444 do que Portugal.

Itália, quinta classificada, também conseguiu aproximação, com as vitórias de Bolonha (Liga Europa, 1-0 ante o Brann) e Fiorentina (Liga Conferência, 3-0 ante o Jagiellonia). Somou 0.571 pontos esta quinta-feira, depois do desastre nos dois dias de Champions com as derrotas de Juventus, Atalanta e Inter de Milão.

No top-10 da época, esta quinta-feira ficou ainda marcada pela ultrapassagem da Polónia à França, no sexto lugar. Os polacos tiveram vitória do Lech e derrota do Jagiellonia na Liga Conferência. França teve derrota do Lille na Liga Europa.

Na liderança do ranking de época e, tal como a Alemanha, em lugar de vaga extra na Champions, está a Inglaterra, que somou mais pontos esta quinta-feira, com a vitória do Nottingham Forest (Liga Europa) na estreia do treinador português Vítor Pereira e o empate do Crystal Palace (Liga Conferência).

TOP-10 DO RANKING DE ÉPOCA:

1.º: Inglaterra, 21.513 (9/9 clubes) | + 0.555 pontos esta semana

2.º: Alemanha, 17.071 (6/7) | + 0.857

3.º: PORTUGAL, 16.600 (4/5)

4.º: Espanha, 16.156 (6/8) | + 0.625

5.º: Itália, 16.071 (6/7) | + 0.571

6.º: Polónia, 14.125 (3/4) | 0.500

7.º: França, 14.035 (5/7) | + 0.285

8.º: Grécia, 12.300 (4/5) | + 0.200

9.º: Chipre, 11.906 (2/4)

10.º: Dinamarca, 11.750 (1/4)

Ranking a cinco anos: derrota do AZ ajuda Portugal

Já nas contas mais globais do ranking UEFA, feito pelo somatório das últimas cinco épocas (desde 2021/22), os Países Baixos não somaram pontos esta semana. O AZ Alkmaar, que é o único clube neerlandês ainda em ação na UEFA este ano, perdeu na visita ao Noah, da Arménia, por 1-0, para a Liga Conferência.

Assim, e numa semana em que o Benfica também não conseguiu pontos para Portugal, a vantagem lusa no sexto lugar permanece inalterada: 69.266 de Portugal para 66.595 dos Países Baixos.