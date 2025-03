Portugal terminou mais uma semana europeia um pouco mais longe dos Países Baixos, na corrida ao 6.º lugar dos neerlandeses, no ranking UEFA.

Numa semana longe de ser brilhante para Portugal, mas ainda menos brilhante para os Países Baixos, os neerlandeses distanciaram-se em 0.133 pontos: somaram 0.333 graças à vitória do AZ Alkmaar ante o Tottenham, para a Liga Europa (1-0), enquanto Portugal somou 0.200 pontos, fruto do empate do Vitória de Guimarães ante o Betis (1-1) para a Liga Conferência.

Portugal, que já só tem duas das suas cinco equipas em ação nas competições europeias em 2024/25, teve a derrota do Benfica ante o Barcelona (0-1) na quarta-feira, para a Liga dos Campeões.

Mas os Países Baixos não fizeram muito mais, mesmo com quatro das suas seis equipas de 2024/25 em ação na Europa. Na terça-feira, o PSV Eindhoven perdeu em casa por 7-1 ante o Arsenal e, na quarta-feira, o Feyenoord perdeu por 2-0 em casa frente ao Inter de Milão (ambos para a Liga dos Campeões). Esta quinta-feira, o Ajax foi derrotado em casa pelo Eintracht Frankfurt (1-2) para a Liga Europa.

Nesta altura, Portugal leva 16.250 pontos esta época para o ranking UEFA, para 15.083 dos Países Baixos. No ranking global, a cinco anos, Portugal, 7.º classificado, tem 62.266 pontos, para 66.983 dos neerlandeses (4.717 pontos separam-nos).

Próxima semana de capital importância

Com o Benfica a visitar Barcelona em desvantagem e o Vitória a receber o Betis com a eliminatória igualada, além de três das quatro equipas neerlandesas estarem em desvantagem a meio da eliminatória (e todas jogam a 2.ª mão fora), a próxima semana é de capital importância para as contas do ranking UEFA.

Isto porque, além dos pontos por vitória (dois) e empate (um) dos resultados, entrarão em jogo também os pontos bónus por apuramento: a passagem aos quartos de final da Champions vale 1,5 pontos, na Liga Europa um e na Liga Conferência 0,5. Pontos que, recorde-se, são sempre divididos pelo número de equipas de cada país, para depois acrescentar ao coeficiente respetivo.

Vaga extra: Inglaterra e Espanha na frente

Quanto à vaga extra para a próxima edição da Liga dos Campeões, Inglaterra e Espanha continuam a ocupar os dois primeiros lugares do ranking de 2024/25.