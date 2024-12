O empate do Vitória de Guimarães ante a Fiorentina (1-1) e consequente apuramento direto para os oitavos de final da Liga Conferência no 2.º lugar permitiu a Portugal ganhar a todos os níveis esta semana no ranking UEFA: quer nas contas de 2024/25 quanto à corrida por uma vaga extra na Liga dos Campeões, quer no ranking global (a cinco anos), na aproximação ao 6.º lugar dos Países Baixos.

A equipa minhota acrescentou, esta quinta-feira, mais 0.675 pontos ao coeficiente luso, mas por três razões diferentes: 0.200 pelo empate, 0.375 pela classificação no 2.º lugar e 0.100 pelo ponto extra da passagem aos oitavos de final.

Detalhando as contas, o empate vale um ponto para efeitos de ranking e este, dividido pelos cinco clubes portugueses na UEFA em 2024/25, acrescenta os tais 0.200 pontos.

Quanto à classificação na fase de liga, o Vitória entrou na última jornada sabendo que, no pior cenário, seria 10.º classificado, lugar que vale 1.875 pontos bónus, que divididos por cinco, já tinham feito o Vitória garantir 0.375 pontos para o coeficiente. E esta noite juntou mais 0.375, porque o 2.º lugar vale 3.750 pontos bónus (+1.875 face à passada quinta-feira, valor este dividido por cinco). Em suma, só graças à classificação na fase de liga, o Vitória juntou 0.750 ao coeficiente.

Finalmente, e como o apuramento para os oitavos de final da Liga Conferência vale ainda mais 0.5 pontos extra, estes divididos por cinco dão mais 0.1 para o coeficiente.

Vaga extra: Portugal mais perto do 2.º lugar da Itália

Contas feitas, quanto ao ranking de época, Portugal mantém o 3.º lugar, mas diminuiu a distância para a Itália, 2.ª classificada de 2024/25, em lugar de garantir uma vaga extra na Liga dos Campeões na próxima época.

A Itália partiu para esta quinta-feira de Liga Conferência com 0.334 pontos de vantagem para Portugal, mas o desempenho do Vitória reduziu a distância para 0.112 pontos. Portugal passou de 11.775 para 12.450 e a Itália tem 12.562 (tinha 12.109). E pensar se o Vitória tem ganho à Fiorentina…

No ranking de 2024/25, a Inglaterra reforçou a liderança graças à vitória do Chelsea e apuramento no 1.º lugar (tem agora 14.035) e está bem posicionada por uma das duas vagas extra na Champions. Nota ainda para a Bélgica, que ultrapassou a Espanha esta noite e subiu ao 4.º lugar.

Grande aproximação ao 6.º lugar dos Países Baixos

Além do ranking de época, e mais importante a longo prazo, Portugal, 7.º no ranking geral, conseguiu uma grande aproximação ao 6.º lugar dos Países Baixos, que não têm qualquer equipa na Liga Conferência. A aproximação desta quinta-feira foi, portanto, de 0.675 pontos.

Portugal tem um coeficiente de 58.466 a cinco anos, menos 1.434 do que os neerlandeses (59.900).