O Estádio da Luz foi considerado o 30.º estádio mais valioso do Mundo, de acordo o ranking de 2020 da consultora Brand Finance.

Para a construção do ranking foram tidos em conta critérios como a experiência proporcionada aos adeptos, a capacidade de gerar receitas e o impacto/influência que a ação dos espectadores tem sobre o que acontece dentro das quatro linhas.

O estádio que recolheu a melhor pontuação foi o do Tottenham: 90 pontos. Segue-se, com 86 pontos, o Mercedes-Benz, estádio norte-americano que acolhe o Atlanta United e também os Atlanta Falcons equipa de futebol americano (NFL), e o Millennium Stadium, em Cardiff (País de Gales), com 83 pontos.

Wembley (82), Santiago Bernabéu (80), Camp Nou (79), Veltins Arena (76), Allianz Arena (76), Wanda Metropolitano (74) e Johan Cruyff Arena (73), completam o top-10.

O Estádio da Luz recebeu 59 pontos de média: 55 pela experiência, 54 pela capacidade de gerar receitas e 72 pelo impacto.