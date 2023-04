Portugal perdeu oficialmente o sexto lugar no ranking da UEFA para os Países Baixos. Desta forma, a Liga passará a ter apenas duas equipas na Liga dos Campeões a partir da temporada 2024/25.

Sérgio Conceição foi questionado nesta sexta-feira sobre esse cenário, à margem na antevisão do FC Porto-Santa Clara. «A consequência financeira é evidente. Penso que temos de todos nós, em Portugal, contribuir para que Portugal possa estar com a possibilidade de subir um pouco mais no ranking.»

«Nós temos feito a nossa parte, penso. Nós, o FC Porto, como equipa. Penso que toda a gente deve pensar nisso, porque em termos desportivos e financeiros é extremamente importante para nós», salientou o técnico portista.