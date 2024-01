A IFFHS divulgou a lista dos 700 melhores clubes de futebol em 2023, da qual fazem parte 15 clubes portugueses: o FC Porto lidera entre os clubes nacionais, ocupando a décima posição.

Os dragões ficaram, no último ano, segundo a Federação de História e Estatística do Futebol, à frente de gigantes como o Bayern Munique, o Barcelona, a Juventus, o Nápoles ou o At. Madrid.

A segunda posição entre os clubes portugueses é ocupado pelo Sporting, no 15.º lugar da geral, enquanto o campeão em título Benfica surge apenas na 33.ª posição, com o Sp. Braga logo a seguir, no 41.º posto da geral.

No topo da lista encontra-se o Manchester City, seguido pelo Real Madrid e pelo Inter Milão.

Refira-se, por fim, que os três grandes portugueses registaram resultados superiores aos de 2022 (12.º, 17.º e 50.º, respetivamente) e que na lista se encontram também V. Guimarães (203.º), Famalicão (223.º), Arouca (250.º), Boavista (332.º), Gil Vicente (394.º), Chaves (455.º), Vizela (482.º), Estoril (508.º), Casa Pia (541.º), Portimonense (619.º) e Rio Ave (658.º).

Conheça o top 10: