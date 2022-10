A conhecida revista britânica FourFourTwo revelou uma lista com aqueles que considera terem sido os 50 melhores treinadores em 2022.

Nesta lista estão quatro portugueses, com Abel Ferreira (26.º) à frente de José Mourinho, Marco Silva e Paulo Fonseca. O treinador do Palmeiras é o melhor entre os seus pares no continente americano, se excluirmos selecionadores.

Pep Guardiola (Manchester City) foi considerado o melhor entre os melhores: Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Jurgen Klopp (Liverpool) completam o pódio.

O top-10 é composto por cinco treinadores em funções em Inglaterra, sendo que um sexto deixou há pouco Terras de Sua Majestade e encontra-se atualmente desempregado: Thomas Tuchel.

Destaque ainda para a presença do ex-FC Porto Julen Lopetegui: o técnico espanhol, recentemente demitido do Sevilha, surge no 28.º posto de uma lista fechada por Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra.

Confira na GALERIA ASSOCIADA o top-10 e o posicionamento dos representantes portugueses.