Portugal fechou o ano de 2025 na sexta posição do ranking FIFA, que continua a ser liderado por Espanha.

Na última atualização do ano, o top-10 não sofreu qualquer alteração relativamente a novembro, visto que apenas existiram jogos a contar para a Taça Árabe. A Argentina, que tinha terminado 2024 no primeiro lugar, mas já em setembro passado perdeu a liderança para Espanha, é segunda classificada. Ainda no pódio, está a França, seguida do Brasil. Em sexto, portanto, está Portugal, que durante o ano também passou pela sétima e pela quinta posição.

Em sétimo, estão os Países Baixos, enquanto a Bélgica é oitava, a Alemanha é nona e a Croácia ocupa o 10.º posto. A bater à porta do top-10, está a seleção de Marrocos, no 11.º lugar.

A seleção do Kosovo é o principal destaque de 2025, ao ter subido 19 posições, o máximo deste ano, até ao 80.º posto. Desde o ranking de dezembro do ano passado, nota ainda para Noruega (29.º) e Suriname (123.º), que escalaram 15 lugares.

O top-10 do ranking da FIFA:

1. Espanha, 1.877,18 pontos.

2. Argentina, 1.873,33.

3. França, 1.870.

4. Inglaterra, 1.834,12.

5. Brasil, 1.760,46.

6. PORTUGAL, 1.760,38.

7. Países Baixos, 1.756,27.

8. Bélgica, 1.730,71.

9. Alemanha, 1.724,15.

10. Croácia, 1.716,88.