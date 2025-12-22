Ranking FIFA: Portugal fecha ano em sexto, Espanha lidera
Top-10 não sofreu mudanças na última atualização de 2025
Portugal fechou o ano de 2025 na sexta posição do ranking FIFA, que continua a ser liderado por Espanha.
Na última atualização do ano, o top-10 não sofreu qualquer alteração relativamente a novembro, visto que apenas existiram jogos a contar para a Taça Árabe. A Argentina, que tinha terminado 2024 no primeiro lugar, mas já em setembro passado perdeu a liderança para Espanha, é segunda classificada. Ainda no pódio, está a França, seguida do Brasil. Em sexto, portanto, está Portugal, que durante o ano também passou pela sétima e pela quinta posição.
Em sétimo, estão os Países Baixos, enquanto a Bélgica é oitava, a Alemanha é nona e a Croácia ocupa o 10.º posto. A bater à porta do top-10, está a seleção de Marrocos, no 11.º lugar.
A seleção do Kosovo é o principal destaque de 2025, ao ter subido 19 posições, o máximo deste ano, até ao 80.º posto. Desde o ranking de dezembro do ano passado, nota ainda para Noruega (29.º) e Suriname (123.º), que escalaram 15 lugares.
O top-10 do ranking da FIFA: