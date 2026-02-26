O duelo entre AZ Alkmaar, dos Países Baixos, e Noah, da Arménia, tem motivos de interesse para os clubes portugueses. Especialmente, os 'três grandes'.

Uma vitória ou um empate dos arménios significa que os neerlandeses são eliminados da Liga Conferência, após um triunfo do Noah na primeira mão (1-0). Seria menos uma equipa dos Países Baixos em competição e isso quereria dizer que Portugal asseguraria o sexto lugar no ranking da UEFA à entrada para 2027/28.

Subindo um lugar, haverá lugar a mais uma equipa portuguesa no acesso à Liga dos Campeões (das duas atuais para três): duas diretas para a fase de liga e uma pela 3.ª pré-eliminatória. Este cenário é já quase inevitável, visto que o AZ é o único emblema neerlandês que resta em competição na UEFA.

Para o clube de Alexandre Penetra evitar a ultrapassagem lusa, tinha de ganhar todos os jogos e vencer a Liga Conferência, esperando que as equipas portuguesas (Sporting, FC Porto e Sp. Braga) perdessem os restantes jogos.

Portugal já conseguiu nesta temporada o seu melhor registo pontual nas últimas cinco épocas. Soma 16.600 pontos, o dobro dos Países Baixos (8.645), em 2025/26.

Coeficientes de clubes por país:

1.º: Inglaterra - 112.741;

2.º: Itália - 97.803;

3.º: Espanha - 91.546;

4.º: Alemanha - 88.545;

5.º: França - 79.266;

6.º: PORTUGAL - 69.266;

7.º: Países Baixos - 66.595.