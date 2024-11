Concluídos os jogos da Liga dos Campeões, faltando ainda saber o desfecho da quinta jornada da Liga Europa e da quarta ronda da Liga Conferência, os Países Baixos distanciaram-se ligeiramente de Portugal no ranking UEFA.

Já no que toca apenas às contas da época 2024/25, Portugal caiu para o terceiro lugar e está agora fora dos lugares que dão uma vaga extra nas competições europeias na próxima temporada.

Os Países Baixos somaram 500 pontos nesta jornada da Champions, fruto do empate resgatado pelo Feyenoord em casa do Manchester City (3-3) e da reviravolta caseira do PSV diante do Shakhtar (3-2).

Assim, os neerlandeses amealharam três pontos (um pelo empate do Feyenoord e dois pela vitória da equipa de Eindhoven), que, divididos pelas seis equipas (o Go Ahead Eagles já não compete) nas provas europeias, resultam em mais 500 pontos. Desta forma, os neerlandeses, que à partida para esta jornada tinham um coeficiente de 58.566 pontos, passaram a ter 59.066.

Já Portugal, averbou uma vitória e uma derrota nesta ronda da Liga dos Campeões. O Sporting foi goleado em casa pelo Arsenal (5-1) e não contribuiu com pontos, enquanto o Benfica, com o triunfo no Mónaco (3-2), rendeu mais dois pontos para o país. Estes dois pontos, divididos pelos cinco clubes, significam mais 400 pontos para Portugal nas contas do ranking UEFA. Assim, a nação lusa passou de 55.216 pontos no final da última jornada para 55.616.

À partida para esta ronda, Portugal, 7.º classificado no ranking UEFA, tinha uma diferença de 3.350 pontos para os neerlandeses (6.º). Agora, essa distância aumentou para 3.450 pontos.

Itália ultrapassa Portugal (mas tudo pode mudar esta quinta-feira)

O rendimento das equipas italianas permitiu a ultrapassagem a Portugal, que deixou, assim, de estar em posição de vaga extra no ranking desta época. Contudo, a diferença é curta e o desempenho de italianos e portugueses nos jogos desta quinta-feira pode alterar este cenário.

Com os 400 pontos da vitória do Benfica (o Sporting não somou qualquer ponto), Portugal passou de 9.200 pontos para 9.600. À partida para esta jornada, as equipas portuguesas tinham somado, no total, 46 pontos. Com os dois que rendem a vitória do Benfica, passou a ter 48, que, divididos pelas cinco equipas, resultam nos 9.600 pontos do coeficiente da época.

Nesta quinta jornada da Champions, o Milan venceu na visita ao Slovan Bratislava (3-2), o Inter triunfou na receção ao Leipzig (1-0), a Atalanta goleou no terreno dos Young Boys (6-1), a Juventus empatou em Inglaterra com o Aston Villa (0-0) e o Bolonha foi derrotado em casa pelo Lille (2-1). No total, em cinco jogos, os italianos conseguiram três vitórias, um empate e uma derrota.

Assim sendo, somaram sete pontos (dois por cada uma das três vitórias e um ponto pelo empate da Juve), que, divididos pelas oito equipas italianas em prova, traduzem-se em mais 875 pontos. Posto isto, os italianos passaram de 8.750 pontos no coeficiente de época para 9.625.

Em suma, Portugal está, agora, a 0.025 pontos dos italianos no ranking desta época. A nação lusa segue na terceira posição, enquanto Itália é segunda e Inglaterra lidera, tendo aumentado a vantagem (tem 10.428 pontos). Estes dois primeiros lugares do coeficiente de época são decisivos, porque permitem ter uma equipa extra nas competições europeias em 2025/26. Alemanha e Itália foram as beneficiadas esta temporada.

Importa referir que o FC Porto defronta o Anderlecht na Bélgica (17h45), o Sp. Braga recebe o Hoffenheim (20h00) e o V. Guimarães joga no terreno do Astana (15h30). Os resultados obtidos esta quinta-feira podem alterar os cenários explicados acima e recolocar Portugal em posição confortável no ranking da época.