Raphael Varane está no Real Madrid desde a temporada 2011/2012 mas o futuro do central francês, que quando foi transferido tinha 18 anos e jogava no Lens, de França, podia ter passado pelo Bayern Munique.

Willy Sagnol, antigo jogador e que atuou pelos bávaros entre 2000 e 2009, recordou o dia em que não conseguiu convencer os responsáveis do emblema alemão a contratar Varane por cinco milhões de euros.

«Tinha algumas ligações com o Lens e, em menos de 48 horas, consegui ter um preço, com a possibilidade extra de se realizar um jogo amigável, onde as receitas iam para o Lens. No total, o preço seria entre os quatro e cinco milhões de euros», confessou ao RMC Sport.

O problema foi o passo seguinte. «Quando dei o dossier à direção desportiva, disseram-me que era um bocado caro para um jogador de 18 anos. Dois meses depois foi por 10 milhões para o Real Madrid», relembrou Sagnol, numa saída para os madrilenos, que na época, eram treinados por José Mourinho.

«O Varane não está arrependido de ter assinado com o Real Madrid, tenho a certeza de que está super feliz mas para um olheiro, não conseguir que a direção entenda a nossa opinião é frustrante. Tinham um defesa central que podia ter ficado no Bayern entre 10 a 12 anos», concluiu.