O Wolverhampton apresenta uma imagem curiosa de José Sá e da namorada, a portuguesa Raquel Jacob, no programa do jogo com o Arsenal, que se realiza esta quinta-feira, a partir das 19h45.



O departamento criativo do clube inglês aproveitou uma produção recente do casal para simular uma capa ao estilo GTA, o famoso Grand Theft Auto.



Quem brincou com a curiosa imagem foi a irmã gémea de Raquel, Catarina Jacob. «Nova versão GTA, muito mais barata, porque nenhuma das personagens sabe assaltar nada ou ler um mapa para chegar ao destino», atirou, nas redes sociais.



