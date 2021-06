Num jogo marcado por vaias dos adeptos aos jogadores pelo protesto antirracista, a Inglaterra bateu a Roménia por 1-0, no último ensaio antes do Euro 2020.



Após uma primeira parte cinzenta, a equipa dos «Três Leões» chegou ao triunfo graças a Marcus Rashford. O capitão inglês resolveu o encontro com um golo de penálti (o centésimo da carreira entre clube e seleção) aos 68 minutos.



Refira-se que a seleção orientada por Southgate dispôs ainda de outra grande penalidade, mas Jordan Henderson (regressado à competição após lesão) permitiu a defesa de Florin Nita.



A Inglaterra está inserida no grupo D do Euro 2020 e terá como adversários Croácia, Escócia e República Checa. A estreia está agendada para dia 13 de junho frente aos vice-campeões do mundo.



O golo de Rashford: