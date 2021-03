O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, afirmou esta terça-feira que o clube colocou o Estado em Tribunal, pela falta de reembolso do IVA até ao final do último ano.

«O FC Porto, com não haver público no estádio, teve prejuízo de 27 milhões de euros: perdeu receitas de jogos, deixou de vender os lugares cativos, os camarotes, o merchandising. Qual foi a ajuda que o FC Porto teve do Estado? O FC Porto paga 42 milhões de euros por ano de impostos, mais sete milhões de euros de Segurança Social. O FC Porto, como qualquer empresa, tem direito à devolução do IVA. Nós tínhamos a receber, até 31 de dezembro, sete milhões e meio de euros de IVA do Estado. Não nos pagaram. Tivemos de fazer uma queixa no tribunal a 5 de janeiro. Nessa altura, pagaram quatro [milhões]. Reclamámos os três e meio que faltavam a 21 de janeiro. O tribunal notificou o Ministério das Finanças. Sabe quando recebemos? Nunca. Em março já pedimos devolução de um milhão e 700. Estamos a pedir que nos devolvam o que é nosso, o que devia ter sido restituído ao FC Porto até 31 de dezembro», expôs Pinto da Costa, em entrevista ao Porto Canal, crendo que o clube pode sair da situação de fair-play financeiro no final da época.

«Nós estamos convencidos que sim, está tudo orientado nesse sentido, nós tivemos, no primeiro semestre, um lucro de 34 milhões de euros. Neste momento temos dados que nos permitem pensar que podemos melhorar no segundo semestre, o contributo da Liga dos Campeões foi importante. Há a saída de jogadores que não foram contabilizadas, como o Danilo: não entrou no primeiro semestre», disse o dirigente, vendo como «incompreensível» a ausência de público nos estádios.

Sobre a construção do novo centro de estágios do FC Porto, o presidente referiu que «o projeto está em andamento nos aspetos burocráticos». «Tem havido passos em frente, significativos. Esperamos em breve iniciar as obras, uma vez que já há praticamente acordo com os terrenos que não pertenciam ao proprietário principal», afirmou, esperando que a situação avance «brevemente».

Caso Alarcón: FC Porto vai recorrer

Um dos temas abordados por Pinto da Costa foi a suspensão do espanhol Raúl Alarcón, que foi suspenso por doping e perdeu duas Voltas a Portugal em bicicleta. O FC Porto vai reunir ainda esta semana com o atleta e vai recorrer da decisão.

«Eu e o senhor Quintanilha, o responsável da W52, imediatamente contactámo-lo. Ele esta semana está em julgamentos. Na quinta-feira chega ao Porto, na sexta-feira vai reunir connosco, porque está já decidido que vamos recorrer da decisão até onde for possível, mesmo nos tribunais internacionais. O Alarcón não estava dopado, ganhou duas voltas e em todas as etapas fez controlo antidoping e em nenhuma acusou positivo. Sempre negativo», referiu Pinto da Costa.

Pinto da Costa falou ainda da crença que tem na possível vitória na Liga dos Campeões e abordou os processos de renovação do treinador Sérgio Conceição e dos futebolistas Otávio e Moussa Marega.