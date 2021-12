Raúl Asencio está a ser duramente criticado em Espanha por um vídeo que colocou nas redes sociais. O jogador ao Alcorcón filmou-se a conduzir a cerca de 160 quilómetros por hora, com um copo de café uma mão e o telemóvel na outra - a que estava a filmar, naturalmente.



Pior ainda: pela hora apresentada no carro de Asencio, a sua equipa estava em campo nessa altura, frente ao Huesca, mas o antigo avançado do Génova não se mostrava interessado em acompanhar o encontro.



Como não foi convocado para a partida, face ao fraco rendimento nos primeiros meses no Alcorcón, Raúl Asencio fez-se à estrada, viajando de Madrid para Villarreal, para gozar as férias de natal.



Pelo caminho, decidiu publicar o vídeo polémico. «Esperamos que o Alcorcón sancione este tipo de condutas, como este caso de Raúl Asensio. Conduzindo em claro excesso de velocidade e com ambas as mãos ocupadas», criticou a Peña La Previa, do Alcorcón.

Veja o vídeo: