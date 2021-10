Em janeiro de 2020, Raúl de Tomás deixou o Benfica para rumar ao Espanhol por 20 milhões de euros, após apenas seis meses no clube encarnado. Em entrevista ao jornal AS, o avançado espanhol falou sobre o período como jogador do Benfica.

«Vinha de uma boa temporada com o Rayo Vallecano [por empréstimo do Real Madrid] e o Benfica contactou-me no verão. Nem sequer fiz a pré-temporada», recordou.

O jogador, que chegou a dizer que perdeu parte da sua «essência no Benfica» foi questionado sobre se assinar pelos encarnados foi o maior erro da sua carreira.

«Mais do que um erro, diria que foi um acerto. Se não tivesse ido para o Benfica, não estaria no Espanhol. As coisas acontecem porque têm de acontecer. É preciso estar grato. Para agora estar feliz, era preciso acontecer algo mau ali, ainda que tenha passado muito mal», respondeu.

Questionado sobre ficou contente pela vitória do Benfica sobre o Barcelona, Raúl de Tomás riu-se e garantiu:

«Sou sempre das equipas por onde joguei. Eles apostaram em mim e fiquei feliz, mesmo que não tenha corrido tudo bem. Por isso, é claro que fiquei feliz com a vitória do Benfica.»