Rayo ignora CAN do Senegal e médio campeão corrobora adepto: «Clube de m****»
Pathé Ciss, médio ex-Famalicão, não viu valorizada a conquista da CAN 2025 no regresso a Espanha. Em 2024, o Rayo Vallecano até guarda de honra promoveu após o ouro olímpico de Espanha
No regresso a Espanha após a conquista da CAN 2025, Pathé Ciss não teve direito a qualquer homenagem na casa do Rayo Vallecano. O médio senegalês de 31 anos – ex-Famalicão totalista na derrota caseira com o Osasuna (3-1) – não viu conferida a mesma importância face à medalha de ouro conquistada pelo espanhol Sergio Camello nos Jogos Olímpicos Paris 2024.
Naturalmente agastado com o tratamento, o médio senegalês partilhou uma publicação ofensiva de outro utilizador da rede social X.
«O Rayo Vallecano não é um clube onde abundam campeões continentais. Hoje tinham a oportunidade de homenagear Pathé Cissé (…). Que clube de m****», lê-se.
El @RayoVallecano no es un equipo donde se prodiguen losq campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a @pathe_22 🇸🇳, campeón de la #AFCON2025 y no han tenido ni ese jodido detalle. Vaya club de mierda.