No regresso a Espanha após a conquista da CAN 2025, Pathé Ciss não teve direito a qualquer homenagem na casa do Rayo Vallecano. O médio senegalês de 31 anos – ex-Famalicão totalista na derrota caseira com o Osasuna (3-1) – não viu conferida a mesma importância face à medalha de ouro conquistada pelo espanhol Sergio Camello nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Naturalmente agastado com o tratamento, o médio senegalês partilhou uma publicação ofensiva de outro utilizador da rede social X.

«O Rayo Vallecano não é um clube onde abundam campeões continentais. Hoje tinham a oportunidade de homenagear Pathé Cissé (…). Que clube de m****», lê-se.

RELACIONADOS
VÍDEO: és tu, Quaresma? Ex-Benfica Tiago Dantas faz golaço pelo Rijeka
VÍDEO: Palmeiras retoma triunfos no Paulistão e vence São Paulo
VÍDEO: Paulo Sousa perde Supertaça dos Emirados e Qatar com golo aos 90+6m