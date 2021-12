O Rayo Vallecano continua a boa época na Liga Espanhola. Desta vez, venceu por 1-0 na receção ao Espanhol de Barcelona.

Um autogolo de Leandro Cabrera, aos 54m, valeu o triunfo à equipa de Madrid. Kevin Rodrigues entrou aos 88m no Rayo (depois do ex-portista Falcao, aos 75m), enquanto o também português Bebé não saiu do banco.

Com este resultado, a formação de Vallecas mantém-se isolada no 6.º lugar da Liga Espanhola, com 27 pontos, em zona europeia e à frente do Barcelona (que é 7.º, com 23)

Noutro jogo desta tarde, num duelo de aflitos, o Elche venceu o Cádiz por 3-1.