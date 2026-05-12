Depois de se qualificar para a final da Liga Conferência, o Rayo Vallecano regressou ao campeonato com empate na receção ao Girona (1-1). Na 35.ª jornada, nesta segunda-feira, os golos vieram do banco de suplentes. Primeiro pelo avançado Alemão aos 86 minutos, para o Rayo, depois o avançado Stuani, para o Girona, aos 90m.

Assim, o Rayo continua no 10.º lugar, com 43 pontos, a dois da zona europeia. Mas apenas seis pontos sobre a zona de descida. Ao cabo de quatro jornadas a pontuar, segue-se a visita ao Valência (12.º), na quinta-feira.

Por sua vez, o Girona prossegue na luta pela sobrevivência, prevalecendo no primeiro lugar acima da zona de descida (17.º), com 39 pontos, dois sobre o Alavés (18.º). Segue-se a receção à Real Sociedad (8.ª), também na quinta-feira.

Este resultado ditou ainda a despromoção do Oviedo de David Carmo, último classificado da Liga espanhola, ao segundo escalão.