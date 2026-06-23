Estoril e Salzburgo oficializaram, esta terça-feira, a transferência de Kévin Boma.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube austríaco confirmou a chegada do central togolês de 23 anos, que assina um contrato válido até junho de 2031. Kévin Boma esteve na equipa portuguesa durante as últimas duas temporadas, tendo feito um total de dois golos e uma assistência em 53 jogos.

«Estou orgulhoso por me juntar ao RB Salzburgo. Vou para um clube que é muito conhecido na Europa, já ganhou muitos títulos e desenvolveu jogadores. Mal posso esperar para conhecer toda a gente, o treinador, restante staff e os colegas de equipa», afirma.

Kévin Boma vai jogar com o número 44 a partir da próxima temporada. «Aprendi muito, cresci como homem, como pessoa e como jogador e só tenho a agradecer por todos estes momentos inesquecíveis. Serei sempre um adepto do Estoril», garante o atleta.