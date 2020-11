Com Mbemba em campo todo o encontro, a República Democrática do Congo foi a Angola vencer a seleção local por 1-0, em jogo quarta jornada do grupo D de apuramento para o Campeonato Africano das Nações.



Neeskens Kebano, médio do Fulham, apontou o golo que resolveu a partida aos 64 minutos.



Assim, a seleção orientada por Pedro Gonçalves tem apenas um ponto e está praticamente afastada da próxima edição do CAN, que terá lugar nos Camarões. Por sua vez, a República Democrática do Congo chegou aos seis pontos e está no terceiro lugar, a um ponto de Gabão e Gâmbia, nações que dividem a liderança do grupo.