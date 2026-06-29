Aos 21 anos, Nico Paz vai continuar no Como. O médio natural de Tenerife disputa o Mundial 2026 pela Argentina, depois de 19 golos e 15 assistências em 55 jogos pelo Como entre 2024 e 2026.

Formado pelo Real Madrid, o médio centro saiu para Itália a troco de 6 milhões de euros.

«O Real Madrid, o Como 1907 e Nico Paz chegaram a acordo para que o jogador permaneça no clube italiano na temporada 2026/27. Este acordo, realizado a pedido do próprio jogador, estipula que o Real Madrid mantém uma opção unilateral de recompra dos direitos desportivo de Nico Paz para 2027/28.»

Em 2025/26, Nico Paz conseguiu 13 golos e sete assistências em 40 jogos às ordens de Cesc Fàbregas, sendo um dos melhores marcadores do Como. A próxima época reserva a inédita participação na Liga dos Campeões.