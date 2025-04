Leo Beenhakker, de 82 anos, faleceu esta quinta-feira. O antigo treinador do Real Madrid – entre 1986 e 1989, e em 1992 – destacou-se pela edificação do tricampeonato, além da conquista da Taça e Supertaça.

Depois, em 1992, venceu a Liga Europa ao leme do Ajax. Além disso, Leo Beenhakker conquistou por três vezes a Eredivisie, em 1979/78 (Ajax), 1989/90 (Ajax) e 1998/99 (Feyenoord).

Num percurso iniciado em 1972, ao leme dos neerlandeses do Cambuur, Beenhakker orientou também Go Ahead Eagles, Real Zaragoza, Volendam, Grasshoppers, Club América, Istanbulspor, Chivas e Vitesse.

Quanto a seleções, comandou Países Baixos (1986 e 1989), Arábia Saudita (1994), Trindade e Tobago (entre 2005 e 2006) e Polónia (entre 2006 e 2009).

A partir da temporada 2009/10, Beenhakker optou pelo cargo de coordenador técnico, passando por Feyenoord, Sparta Rotterdam e pelos húngaros do Újpest.

«O Real Madrid lamenta profundamente o falecimento de Leo Beenhakker, o histórico treinador do Real Madrid que liderou a nossa equipa de 1986 a 1989 e em 1992. O Real Madrid expressa as suas condolências à família, clubes e a todos os entes queridos. (…) Descanse em paz», lê-se, em comunicado.

Vários clubes, entre os quais Ajax e Feyenoord, reagiram à morte de Leo Beenhakker.

We are deeply saddened to hear about the passing of Leo Beenhakker ♥️



Rest in peace, Don Leo.