Taça de Espanha: Real Madrid perde em Albacete na estreia de Arbeloa
Emblema da segunda divisão agarrou a vantagem por três vezes. Alavés e Betis também avançam para os «quartos»
No primeiro jogo após o despedimento de Xabi Alonso, o Real Madrid foi eliminado nos “oitavos” da Taça, na visita ao Albacete, da segunda divisão (3-2). Na noite desta quarta-feira, Arbeloa apostou na gestão física dos “Merengues” e encontrou-se em desvantagem aos 42 minutos, quando o médio Javi Villar – formado no Real Madrid – inaugurou o marcador, cabeceando com acerto após canto cobrado à direita.
Pouco depois, aos 45+3 minutos, um canto cobrado à esquerda originou o empate, com o argentino Mastantuono a aproveitar ressaltos para faturar.
Entre trocas, o marcador apenas voltou a mudar aos 82 minutos, quando Jefté Betancor – avançado que também passou pela formação do Real Madrid – encheu o pé na área, rematou enrolado e enganou Lunin.
Na resposta, o Real Madrid apontou ao prolongamento aos 90+1m, quando o avançado Gonzalo García cabeceou com acerto, depois do canto cobrado à direita por Güler. Todavia, a festa dos anfitriões soltou-se três minutos volvidos, quando Jefté bisou. Com os “Merengues” estacionados na frente, o avançado de 32 anos correu a solo e, de ângulo apertado, desferiu um estranho arco, indefensável para Lunin.
Assim, o Albacete persegue a marca história de 1995, quando atingiu as meias-finais da Taça. Quanto ao Real Madrid, não conquista a prova desde 2023.
🏁 FP: @AlbaceteBPSAD 3-2 @RealMadrid
⚽ 42' Javier Villar
⚽ 45'+3' Mastantuono
⚽ 82' Jefté T.
⚽ 90'+1' @Gonzalo7Garcia_
⚽ 90'+4' Jefté T.
👉 @Emirates pic.twitter.com/qPHAzLaZaT
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2026
Nos restantes jogos desta noite, o Betis eliminou o Elche, vencendo por 2-1. Enquanto André Silva continua a recuperar de lesão, o médio Martim Neto foi titular nos visitantes.
Depois de o defesa Petrot adiantar o Elche aos 58 minutos, o avançado Chimy Ávila operou a reviravolta, faturando aos 68 e 80 minutos.
90’ (+7) ⏱⚽️ ¡FINAAAAAAL! ¡Remontada para avanzar a lo cuartos de final de la Copa! 👏— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 14, 2026
💚🤍 #RealBetisElche ⚪🟢#DíaDeBetis pic.twitter.com/DVq4lOEx5F
Por último, o Alavés venceu na receção ao Rayo Vallecano, com golos dos avançados Toni Martínez – ex-FC Porto que marcou aos 49 minutos – e Carlos Vicente (89m). Assim, o Alavés juntou-se a Albacete, Betis, Atlético de Madrid, Real Sociedad e Ath. Bilbao nos “quartos”.
🔚 ¡¡¡SIGAMOS SOÑANDO, SIGAMOS CREYENDO!!!— Deportivo Alavés (@Alaves) January 14, 2026
¡¡¡ESTAMOS EN CUARTOS DE FINAL!!!#CopaDelReyMAPFRE#AlavésRayo | #GoazenGlorioso ⚪🔵 pic.twitter.com/VWINfE8onI