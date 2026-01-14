No primeiro jogo após o despedimento de Xabi Alonso, o Real Madrid foi eliminado nos “oitavos” da Taça, na visita ao Albacete, da segunda divisão (3-2). Na noite desta quarta-feira, Arbeloa apostou na gestão física dos “Merengues” e encontrou-se em desvantagem aos 42 minutos, quando o médio Javi Villar – formado no Real Madrid – inaugurou o marcador, cabeceando com acerto após canto cobrado à direita.

Pouco depois, aos 45+3 minutos, um canto cobrado à esquerda originou o empate, com o argentino Mastantuono a aproveitar ressaltos para faturar.

Entre trocas, o marcador apenas voltou a mudar aos 82 minutos, quando Jefté Betancor – avançado que também passou pela formação do Real Madrid – encheu o pé na área, rematou enrolado e enganou Lunin.

Na resposta, o Real Madrid apontou ao prolongamento aos 90+1m, quando o avançado Gonzalo García cabeceou com acerto, depois do canto cobrado à direita por Güler. Todavia, a festa dos anfitriões soltou-se três minutos volvidos, quando Jefté bisou. Com os “Merengues” estacionados na frente, o avançado de 32 anos correu a solo e, de ângulo apertado, desferiu um estranho arco, indefensável para Lunin.

Assim, o Albacete persegue a marca história de 1995, quando atingiu as meias-finais da Taça. Quanto ao Real Madrid, não conquista a prova desde 2023.

Nos restantes jogos desta noite, o Betis eliminou o Elche, vencendo por 2-1. Enquanto André Silva continua a recuperar de lesão, o médio Martim Neto foi titular nos visitantes.

Depois de o defesa Petrot adiantar o Elche aos 58 minutos, o avançado Chimy Ávila operou a reviravolta, faturando aos 68 e 80 minutos.

Por último, o Alavés venceu na receção ao Rayo Vallecano, com golos dos avançados Toni Martínez – ex-FC Porto que marcou aos 49 minutos – e Carlos Vicente (89m). Assim, o Alavés juntou-se a Albacete, Betis, Atlético de Madrid, Real Sociedad e Ath. Bilbao nos “quartos”.

