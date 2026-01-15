O triunfo caseiro e inédito do Albacete sobre o Real Madrid nos “oitavos” da Taça (3-2) soltou as lágrimas do defesa Jesús Vallejo, vinculado aos “Merengues” entre 2015 e 2025. Num percurso intermitente, conquistou todos os títulos, mas passou vários empréstimos (Zaragoza, Frankfurt, Wolves e Granada). No último verão rumou ao Albacete e à segunda divisão a custo zero.

Ainda que Vallejo não tenha jogado na noite de quarta-feira, os golos do Albacete foram apontados pelo médio Javier Villar e pelo avançado Jefté Betancor, que saltou do banco e bisou, faturando aos 82 e 90+4 minutos. Acontece que esta dupla passou – em diferentes épocas – pela formação do Real Madrid.

Esta foi a primeira vitória do Albacete sobre o Real Madrid, ao cabo de 15 duelos oficiais.

