«Somos o Real Madrid. Se há equipa que pode fazer uma reviravolta neste estádio, somos nós.» Se alguém duvidava da fé do Real em virar a eliminatória com o Bayern Munique, dos quartos de final da Champions, o treinador dos Merengues, Álvaro Arbeloa, desfez esse hipotético cenário na antevisão do encontro.

«Somos uma equipa que nunca se rende e que tem 15 taças dos campeões europeus. Somos o Real Madrid», enfatizou o treinador espanhol, que tenta, em Munique, salvar uma temporada que ameaça vir a ser deprimente para o colosso madrileno.

Socorrendo-se do jogo da primeira mão, em que «o guarda-redes adversário foi o MVP», Arbeloa não concorda com a ideia de que o Real precise de um «milagre» para se apurar para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Caso o consiga, será a primeira vez que os Merengues dão a volta a uma eliminatória da principal competição europeia de clubes fora de casa. «É mais um desafio. A história do Real Madrid foi construída a partir de impossíveis. Estamos dispostos a lutar para o conseguir e engrandecer a história deste clube», sublinhou.

Arbeloa foi ainda confrontado com o lema adotado pelo tenista, e confesso adepto do Real, Carlos Alcaraz («Cabeça, coração e cojones«), acreditando que essas três qualidades vão ser importantes em Munique: «Temos de estar a um nível muito alto em termos mentais, anímicos, técnicos e táticos. Temos de fazer um grande jogo, tanto a nível individual como coletivo. Temos de mostrar quem somos.»

Bayern Munique e Real Madrid medem forças, na quarta-feira (20h00), na Allianz Arena, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os bávaros venceram o primeiro jogo por 2-1, no Bernabéu.