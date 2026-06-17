Antonio Rüdiger, defesa alemão do Real Madrid, mostrou-se entusiasmado por trabalhar com José Mourinho, treinador português que foi apresentado nos merengues. O central de 33 anos, que vai para a quinta época no clube espanhol, confessou que vai cumprir um antigo desejo.

«Em relação a Mourinho, não posso dizer muito, mas posso dizer que estou muito entusiasmado. Finalmente, vou jogar sob o seu comando. Já tivemos estas conversas no passado, mas, por alguma razão, nunca se concretizou», referiu em estágio da seleção da Alemanha.

Rüdiger está ao serviço da seleção alemã no Mundial 2026. Na estreia, frente ao Curaçau, entrou no decorrer do segundo tempo. José Mourinho, recorde-se, foi oficializado como o novo treinador dos merengues na última quinta-feira, depois de uma época no Benfica.

De notar, ainda, que esta quarta-feira Bernardo Silva foi apresentado como reforço do Real Madrid.