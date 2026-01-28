Real Madrid
Há 13 min
Arbeloa apaixonado com a Luz: «É o estádio mais bonito, conseguimos a décima aqui»
Treinador do Real Madrid não esqueceu a mítica final da Champions de 2014
TFR
Treinador do Real Madrid não esqueceu a mítica final da Champions de 2014
TFR
O Real Madrid treinou, esta terça-feira, no Estádio da Luz tendo em foco a partida com o Benfica, desta quarta-feira (20h00), a contar para a Liga dos Campeões.
Antes de iniciar o treino, o técnico dos «merengues» recordou a final de 2014, quando o Real Madrid venceu o Atlético. Na altura, Arbeloa, ainda jogador, foi suplente não utilizado.
«Este é o estádio mais bonito, porque conseguimos a décima aqui há mais de dez anos», referiu o técnico na roda pré-treino. Já olhando para o jogo, o treinador referiu: «Vamos ter de lutar».
Franco Mastantuono também deixou elogios à casa das águias. «Que estádio incrível», referiu antigo avançado do River Plate, que apresentou um projeto ambicioso para o novo estádio.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS