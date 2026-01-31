Alexander Arnold, Ferland Mendy e Rudiger fizeram parte do treino do Real Madrid na preparação do encontro frente ao Rayo Vallecano, embora ainda não tenham sido convocados.

Numa época afetada por várias lesões, sobretudo no setor defensivo, Arbeloa volta a poder contar com três peças importantes na zona mais recuada do terreno. Alexander Arnold, Ferland Mendy e Rudiger já tiveram alta médica e podem, mediante a condição física de cada jogador, regressar à competição, principalmente frente ao Benfica, no jogo a contar para o play-off da Liga dos Campeões.

Após a derrota no Estádio da Luz, Mbappé referiu que faltou «um pouco de tudo» à equipa. Na conferência de imprensa deste sábado, o treinador do Real Madrid referiu que o importante é «trabalhar».

«Estamos a trabalhar para encontrar a constância que queremos do jogo, em todos os níveis. Acho que, neste momento, não é tempo de estarmos desanimados, nem para euforias. É tempo de trabalhar», sublinhou.

Sobre o encontro que dita a passagem aos «oitavos» da Liga dos Campeões, Álvaro Arbeloa não quis responder a perguntas que não fossem relacionadas com o Rayo Vallecano.

Desde que assumiu o cargo de treinador do Real Madrid, o antigo internacional espanhol já teve duas derrotas que fizeram soar, em parte, os alarmes em Madrid - Albacete e Benfica - contudo, o técnico rejeita qualquer tipo de arrependimento nas suas decisões.

«Não. Acho que o arrependimento é um beco sem saída. Tento sempre aprender com os erros e com os fracassos, como se costuma dizer. É sempre importante. Na verdade, acho que é o mais importante: quando as coisas não correm bem, aprender. E esse também é o meu caminho como treinador. Tentar saber onde é que posso melhorar. Sou o primeiro a dizer aos jogadores que vou cometer erros, é inevitável», referiu.

Atualmente, recorde-se, o Real Madrid ocupa o segundo lugar da liga espanhola com 51 pontos, menos um que o líder Barcelona.