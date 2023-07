Arda Guler sofreu uma lesão no menisco interno do joelho direito e abandonou o estágio do Real Madrid nos Estados Unidos para regressar à capital espanhola e fazer tratamento específico, anunciou o clube em comunicado.

O jovem reforço turco poderá enfrentar uma paragem longa e já não foi opção para o jogo em que o Real Madrid foi derrotado pelo Barcelona, no Texas, por 3-0.