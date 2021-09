Aos 33 anos, Karim Benzema está melhor que nunca. O avançado francês, a cumprir a 13.ª temporada no Real Madrid, estabeleceu esta quarta-feira um novo recorde de envolvimento em lances de golo nas primeiras seis jornadas do campeonato espanhol, superando Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.



Na goleada do Real Madrid frente ao Maiorca (6-1), Benzema marcou dois golos e fez duas assistências. Assim, até ao momento, contabiliza oito golos e sete assistências a competição, para um total de 15 lances ofensivos com intervenção decisiva, ultrapassando os registo de Ronaldo na época 2014/15 (14: 13 golos e 1 assistência) e Messi na época 2010/11 (13: 8 golos e 5 assistências).

