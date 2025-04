Na ressaca da eliminação na Champions, o Real Madrid temeu voltar a não sorrir em casa, desta feita frente ao Ath. Bilbao. Todavia, na 32.ª jornada da La Liga, os “Merengues” foram salvos pela magia de Valverde (1-0).

Num encontro de sentido único, os madrilenos foram incapazes de superar a muralha defensiva liderada pelo guardião Unai Simón na maioria do encontro. Os pupilos de Ancelotti até celebraram aos 80 minutos, quando Vini Jr. desfez o nó, mas o VAR desvendou fora de jogo de Endrick no desenrolar da investida.

Para salvação do vice-líder da La Liga, Fede Valverde protagonizou um momento mágico aos 90+3m. Para assinar o nono golo na época – ao qual junta oito assistências – o médio uruguaio desferiu um remate indefensável na área, de ângulo muito apertado, pela direita.

Este desfecho permite ao Real Madrid alcançar os 69 pontos e estacionar a quatro pontos do Barcelona, quando há seis jornadas por disputar. Na quarta-feira (20h30) há visita ao Getafe (12.º).

Por sua vez, o Ath. Bilbao falhou a aproximação ao pódio, ainda que permaneça no 4.º lugar, com 57 pontos. Segue-se a receção ao Las Palmas (17.º), na tarde de quarta-feira (18h).

Sevilha não tranquiliza

Nos restantes duelos deste domingo, o Sevilha empatou a um golo com o Alavés, permanecendo no 15.º lugar, com 37 pontos, seis de vantagem sobre este adversário, o primeiro emblema em posto de despromoção (18.º).

Na tarde de quinta-feira (18h), o Sevilha – que não vence há cinco rondas – visita o Osasuna (11.º). Por sua vez, o Alavés recebe a Real Sociedad (9.ª), na noite de quarta-feira (20h30).

Villarreal e Sociedad partilham pontos

Num jogo equilibrado, o “Submarino Amarelo” inaugurou o marcador, em casa, ao sétimo minuto, pelo médio Yeremi Pino. Na resposta, aos 11m, Oyarzabal repôs a igualdade.

De parada e resposta, o avançado basco consumou a reviravolta aos 49 minutos. Todavia, a reação do Villarreal foi letal, aos 60m, pelo avançado Ayoze Pérez.

Até final, os anfitriões viram dois golos anulados, ora por fora de jogo, ora por falta, aos 68 e 90+6m, respetivamente.

O empate deixa a Real Sociedad à porta da Europa, no 9.º lugar, com 42 pontos. Na noite de quarta-feira, às 20h30, há visita ao Alavés.

Quanto ao Villarreal, está no 5.º posto – zona Champions – com 52 pontos e visita o Celta de Vigo (8.º) na tarde de quarta-feira (18h).

Osasuna sorri fora de portas

Na visita ao Valladolid, o Osasuna triunfou por 2-3. Depois de edificar uma vantagem de dois golos – graças ao acerto de Budimir e Rubén García, aos 9 e 34m – Raúl Moro reduziu, aos 49m.

Na resposta, aos 60m, o avançado Budimir bisou, desta feita de penálti.

Ainda que os anfitriões tenham reagido com o 2-3 aos 66m – à boleia do penálti concretizado por Sylla – não foram a tempo de resgatar um ponto.

O triunfo embala o Osasuna para o 11.º lugar, com 41 pontos, antes da receção ao Sevilha.

Por sua vez, o Valladolid é 20.º e último, com 16 pontos. Com a salvação a 16 pontos – e a descida praticamente confirmada – segue-se a receção ao Betis (6.º), na noite de quinta-feira (20h30).