A NBA viajou até Paris, com a capital francesa a receber o duelo entre os Detroit Pistons e os Chicago Bulls, e Aurélien Tchouaméni, de fora da opções de Carlo Ancelotti para o jogo do Real Madrid em casa do Villarreal, aproveitou para viajar até ao país natal e assistir à partida.

Ora, a decisão não agradou, de todo, ao universo merengue e o médio francês viu-se obrigado a pedir desculpas publicamente após o sucedido, com uma mensagem nas redes sociais.

«Peço desculpa ao meu clube, à equipa técnica, aos meus companheiros e aos adeptos madridistas pela minha presença num evento à mesma hora em que jogávamos muito na Taça. Estive sempre atento ao que se passava em Villarreal, mas não foi uma atitude correta. Lamento muito», escreveu Tchouaméni.

De resto, refira-se que o Real Madrid venceu por 3-2 e apurou-se para os quartos de final da Taça do Rei.