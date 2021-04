A federação espanhola informou esta sexta-feira uma mudança na equipa de arbitragem para o clássico deste sábado entre Real Madrid e Barcelona, jogo da 30.ª jornada da liga espanhola que pode vir a ser determinante para as aspirações dos dois gigantes do futebol espanhol.

Mateu Lahoz, que tinha sido o eleito para apitar este jogo, contraiu uma lesão muscular e vai ceder o lugar a Jesús Gil Manzano.

Lahoz apitou, na passada quarta-feira, em Munique, o embate entre o Bayern e Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões.

O Barcelona está a apenas um ponto do líder Átlético Madrid, enquanto o Real Madrid conta com menos dois pontos do que os catalães no topo da liga espanhola.