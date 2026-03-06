De forma a recordar equipamentos que marcaram a história dos clubes espanhóis – e promover a sua venda – a La Liga vai protagonizar uma jornada “retro”, carregada de nostalgia, em abril, na 31.ª ronda. Nesse fim de semana, o Real Madrid recebe o Girona, o Barcelona mede forças com o Espanyol, e o Atlético de Madrid visita o Sevilha.

De acordo com a La Liga, a 35.ª jornada da segunda divisão também vai promover a iniciativa. No total de 42 emblemas, 38 vão envergar equipamentos históricos. Segundo a imprensa espanhola, Barcelona, Real Madrid, Getafe e Rayo Vallecano decidiram não participar.

Os clubes envolvidos vão escolher o equipamento a partir de 19 de março e a transmissão televisiva também vai adotar um grafismo nostálgico.