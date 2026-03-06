Espanha: Real Madrid e Barcelona não participam na jornada «retro»
La Liga promove viagem no tempo em abril, mas quatro emblemas do campeonato decidiram ficar à margem
De forma a recordar equipamentos que marcaram a história dos clubes espanhóis – e promover a sua venda – a La Liga vai protagonizar uma jornada “retro”, carregada de nostalgia, em abril, na 31.ª ronda. Nesse fim de semana, o Real Madrid recebe o Girona, o Barcelona mede forças com o Espanyol, e o Atlético de Madrid visita o Sevilha.
De acordo com a La Liga, a 35.ª jornada da segunda divisão também vai promover a iniciativa. No total de 42 emblemas, 38 vão envergar equipamentos históricos. Segundo a imprensa espanhola, Barcelona, Real Madrid, Getafe e Rayo Vallecano decidiram não participar.
Os clubes envolvidos vão escolher o equipamento a partir de 19 de março e a transmissão televisiva também vai adotar um grafismo nostálgico.
⚽ 🕰️ La historia nunca pasa de moda.— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 6, 2026
LALIGA lanza por primera vez la Jornada Retro, donde 38 clubes vestirán equipaciones inspiradas en modelos icónicos de su legado del 10 al 13 de abril.
👕 La colección será presentada el 19 de marzo en La Gran Semana de la Moda Española,… pic.twitter.com/2v5NV0gVoK