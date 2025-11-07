O Real Madrid controlou e venceu na visita ao Barcelona, na nona ronda da Euroliga, por 101-92 (34-24, 24-24, 27-21 e 16-23). Num encontro que até contou com um lançamento antes do meio-campo, o canadiano Lyles foi a estrela dos “Merengues”, com 29 pontos. Nos catalães, os norte-americanos Clyburn (19 pontos) e Punter (18 pontos) foram os mais inconformados.

O desfecho do primeiro “El Clásico” da época deixa o Real Madrid no sexto lugar da prova europeia, com cinco vitórias e quatro derrotas, tal como o Barcelona (9.º). No topo estão os lituanos do Zalgiris Kaunas, os sérvios do Estrela Vermelha e os israelitas do Hapoel Telavive, com sete vitórias e duas derrotas.

No que diz respeito ao campeonato espanhol, o bicampeão Real Madrid é quinto classificado, com oito pontos, a dois do líder Valência. Por sua vez, o Barcelona é décimo, com quatro pontos.