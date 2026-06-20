Real Madrid desmente interesse em Olise, pérola do Bayern Munique
Extremo francês conseguiu a melhor época da carreira e já brilha no Mundial 2026
Extremo francês conseguiu a melhor época da carreira e já brilha no Mundial 2026
A viver a melhor época da carreira, aos 24 anos, Michael Olise foi associado ao Real Madrid, mas os “Merengues” descartaram qualquer contacto. Em comunicado, os madrilenos salientaram a relação com o Bayern Munique, onde joga o extremo francês.
«Em resposta às notícias veiculadas (…) sobre um suposto interesse em Michael Olise, o Real Madrid esclarece que não teve qualquer contacto, direto ou indireto, com o referido jogador (…).»
«O Real Madrid destaca a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com quem partilha uma longa história de respeito, colaboração e admiração, e lamenta a disseminação de especulações que não correspondem à realidade.»
Depois de 20 golos e 20 assistências em 55 jogos pelo Bayern em 2024/25, Olise conseguiu 22 golos e 26 assistências em 52 partidas pelos bávaros nesta época.
No Mundial 2026, por França, o avançado nascido em Londres assistiu na vitória sobre o Senegal (3-1).