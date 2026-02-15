Antes da deslocação a Lisboa, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 4-1. No final da partida, Álvaro Arbeloa abordou o jogo da 24.ª jornada da liga espanhola e, sobretudo, o embate diante do Benfica.

«Espero que a história não se repita. Acho que vamos cientes da dificuldade da partida, do que nos espera, do rival e do ambiente. É uma eliminatória com 180 minutos, mas temos de ganhar o jogo», afirmou.

Além disso, o treinador espanhol sublinhou a importância de fazer um «grande jogo» no Estádio da Luz. «Temos de fazer um grande jogo. Não nos podemos contentar com o resultado. Lembramo-nos bem do último jogo e sabemos o quão difícil será», concluiu.

O Real Madrid, recorde-se, enfrenta o Benfica nos play-offs da Liga dos Campeões, marcado para as 20h da próxima terça-feira.