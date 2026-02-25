Real Madrid
Carreras: «Não esperava jogar tantas vezes contra o Benfica, mas é um prazer»
Antigo lateral das águias foi titular na vitória do Real Madrid, na segunda mão da Champions
Álvaro Carreras foi titular na vitória do Real Madrid sobre o Benfica (2-1, 3-2 no agregado), na segunda mão do play-off da Champions, e falou à flash da Sport tv.
«Não foi nada fácil, mas cumprimos o objetivo de avançar para os “oitavos”. Sabíamos que seria uma eliminatória complicada e que o Benfica ia jogar para vencer. Não esperava jogar tantas vezes contra o Benfica, mas é um prazer rever antigos treinadores e companheiros. Tenho uma boa relação com eles, é um grupo muito bonito e todos cuidaram bem de mim e estou grato por isso.»
«Não falei com eles sobre a polémica, há assuntos mais importantes. Tenho uma boa relação com todos.»
