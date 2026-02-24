Courtois ficou dececionado com treinador: «Mourinho é Mourinho»
Guarda-redes do Real Madrid diz que acredita em Vinicius Jr. e que não se pode justificar racismo com um festejo
Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, esteve na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, tendo durante muito tempo falado das acusações de Vinicius Jr. de que Prestianni o insultou com gritos racistas. Afinal de contas, é o tema do dia em Espanha.
Sobre as declarações de Mourinho no final do jogo
«Mourinho é Mourinho. Como treinador vais defender o teu clube e o que te disse o teu jogador. O que me dececionou foi Mourinho usar o festejo do Vinicius. Vini não fez nada de mal, festejou como muitos outros jogadores já fizeram quando jogam contra nós, às vezes até pior porque quando fazem um golo ao Real Madrid festejam o dobro ou o triplo. Não podemos justificar o racismo com um festejo.»
Declarações de Rui Costa no aeroporto...
«Usar o caso do Valverde nada tem a ver, não acho que teve intenção de acertar num adversário. É difícil, vai sempre ser palavra contra palavra, eles acreditam no Prestianni e nós acreditamos no que diz o Vinicius e estamos a 100 por cento com ele. Já teve muitas picardias com defesas e jamais alguém disse algo assim. Como tapou a boca com a camisola nunca vamos saber o que disse. O Benfica vai defender o seu jogador, mas nós não podemos fazer muito mais.»