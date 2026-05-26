Luis de la Fuente comentou, esta terça-feira, um eventual regresso de José Mourinho ao comando técnico do Real Madrid. Em declarações durante o programa «Desayunos» da RTVE e da EFE, em Madrid, o selecionador espanhol considerou que a hipótese de ver o treinador português de volta ao Santiago Bernabéu «parece uma ideia muito boa».

«Respeito muito aquilo que os clubes fazem. Desconheço a realidade interna de um clube como o Real Madrid, mas tenho total respeito pelas decisões que tomam. O Mourinho é um grandíssimo treinador e tem uma história muito importante no Real Madrid. A ideia parece-me muito boa», afirmou De la Fuente.

As declarações surgem numa altura em que o nome de Mourinho volta a ser associado ao emblema da capital espanhola. O técnico português orientou os merengues entre 2010 e 2013, período em que conquistou uma La Liga, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.