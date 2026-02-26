Real Madrid
Tchouaméni: «Prestianni não ter jogado é uma vitória para todos nós»
Médio do Real Madrid marcou ao Benfica e comentou a suspensão do avançado argentino
Em declarações aos jornalistas após a vitória do Real Madrid sobre o Benfica (2-1, 3-1 no agregado) no play-off da Champions, Tchouaméni – médio que marcou na segunda mão – voltou a visar Prestianni. Questionado sobre a polémica, o internacional francês enalteceu o castigo aplicado pela UEFA.
«Foi a melhor decisão. Prestianni não ter jogado significa que há coisas mais importantes do que o futebol. É uma vitória para todos nós», atirou.
