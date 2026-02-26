Em declarações aos jornalistas após a vitória do Real Madrid sobre o Benfica (2-1, 3-1 no agregado) no play-off da Champions, Tchouaméni – médio que marcou na segunda mão – voltou a visar Prestianni. Questionado sobre a polémica, o internacional francês enalteceu o castigo aplicado pela UEFA.

«Foi a melhor decisão. Prestianni não ter jogado significa que há coisas mais importantes do que o futebol. É uma vitória para todos nós», atirou.

RELACIONADOS
Champions: Real Madrid-Benfica, 2-1 (crónica)
Benfica bate recorde negativo de derrotas na Liga dos Campeões
Champions: Benfica arrecada 53 milhões, longe da verba de 2024/25