A tensão entre Prestianni e Vini Jr. no Estádio da Luz correu Mundo e até chegou ao Uganda, sendo aproveitada por uma Organização Não-Governamental (ONG) para promover uma mensagem de amor e arte. A “Triplets Ghetto Kids” é um grupo de dança fundado no Uganda em 2014 e que trabalha como ONG, unindo crianças órfãs e de famílias desfavorecidas em volta desta vertente artística.

Já participaram em vários concursos de talentos e acumulam quase 9 milhões de seguidores no Instagram.

Na quarta-feira, a “Triplets Ghetto Kids” vestiu as crianças com a camisola azul do Real Madrid e dedicou uma mensagem a Vinícius Júnior, conseguindo quase 500 mil gostos e mais de 16 mil comentários.