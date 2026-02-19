Real Madrid
VÍDEO: ONG do Uganda reúne dezenas de crianças para bailar por Vini Jr.
«Triplets Ghetto Kids» foi fundada em 2014 com o intuito de ajudar crianças órfãs e de famílias desfavorecidas
A tensão entre Prestianni e Vini Jr. no Estádio da Luz correu Mundo e até chegou ao Uganda, sendo aproveitada por uma Organização Não-Governamental (ONG) para promover uma mensagem de amor e arte. A “Triplets Ghetto Kids” é um grupo de dança fundado no Uganda em 2014 e que trabalha como ONG, unindo crianças órfãs e de famílias desfavorecidas em volta desta vertente artística.
Já participaram em vários concursos de talentos e acumulam quase 9 milhões de seguidores no Instagram.
Na quarta-feira, a “Triplets Ghetto Kids” vestiu as crianças com a camisola azul do Real Madrid e dedicou uma mensagem a Vinícius Júnior, conseguindo quase 500 mil gostos e mais de 16 mil comentários.
