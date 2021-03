Karim Benzema deu uma entrevista à revista Icon, do El País, e falou sobre um lado mais pessoal.

«Venho de um bairro onde as coisas eram difíceis. Quando via rapazes mais velhos bem vestidos e com carro bonitos, queria ser como eles. Nunca tive ídolos, mas sim modelos. No futebol era o Ronaldo brasileiro», começou por contar o avançado brasileiro.

«Admiro Tyson porque os dois viemos abaixo e fomos subindo pouco a pouco. Nunca foi fácil, nem nos deram nada», acrescentou, falando depois sobre estes anos no Real Madrid.

«A saída de Cristiano Ronaldo fez com que passasse a ter um papel diferente. Ele marcava 50 golos por ano e era preciso adaptar-se o seu jogo. É um dos melhores do mundo e eu estava feliz lado dele», contou, falando também sobre a relação com Zidane.

«É como se fosse um irmão mais velho para mim. Está sempre a dar-me conselhos.»